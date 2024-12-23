Milyonların gözü Kabine’de

KABİNE toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplanacak. Kritik toplantıda 2025 yılı asgari ücret artışı, Suriye ve Filistin'deki gelişmeler ile terörle mücadele konuları ana gündem maddeleri olacak. Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın bir sunum yapması beklenirken Suriye'de atılacak yeni adımlar da masada yer alıyor. Kabine toplantısında içi ve dış siyasetteki gelişmeler, ekonomideki son durum, enflasyon ve fâhiş fiyatlar, terörle mücadele, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ve artan gerilim ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bölgeye yansımalarıyla ilgili gelişmelerin ele alınması bekleniyor.