Cenin kampında 7 kişi öldü

Filistin Güvenlik Güçleri Sözcüsü Enver Receb, yaptığı açıklamada, "Genel İstihbarat Teşkilatı mensubu, Çavuş Hasan Nadir Abdullah, Cenin Kampı'ndaki görevini yürütürken aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti." bilgisini paylaştı.

Açıklamada, operasyon sırasında ölenlerin sayısının, 3'ü güvenlik gücü ve aralarında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'ne bağlı Cenin Tugayı'nın bir liderinin de bulunduğu 4 kişi olmak üzere, 7'ye yükseldiği kaydedildi.

Filistin güvenlik güçleri, iki haftayı aşkın süredir, "kanun dışı kişiler" olarak adlandırdıkları kişileri yakalamak gerekçesiyle Cenin Mülteci Kampı'nda operasyonlarını sürdürüyor.

Hamas, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve İslami Cihad gibi Filistinli gruplar, güvenlik güçlerini, direnişçileri hedef almakla suçluyor. Cenin kenti ve mülteci kampında gerginlik sürerken, zaman zaman patlama sesleri ve silahlı çatışmalar duyuluyor.

Batı Şeria ve Gazze'den 135 sivil toplum kuruluşunu bünyesinde barındıran Filistin Sivil Toplum Örgütleri Ağı, pazar günü, "Cenin'deki krizin çözümü için diyalog yolunun benimsenmesi" çağrısında bulundu ve gerilimin azaltılmasına engel olan sorunların çözülmesinde rol almaya hazır olduklarını açıklamıştı.