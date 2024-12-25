İsrail’in Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının Han Yunus kentinin doğusundaki Maan bölgesinde bir evi hedef alması sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'nın güneyindeki bir apartman dairesine düzenlenen saldırıda ise bir Filistinli ve eşi öldü.

Deyr el-Belah'taki hava saldırısında da bir kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 338 Filistinli öldü, 107 bin 764 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.