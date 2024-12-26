Azerbaycan’da Aktau’daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için saygı duruşu

Azerbaycan, Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin yasını tutuyor. Can kayıpları nedeniyle ulusal yas ilan edilen Azerbaycan'da yerel saatle 12.00'de 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Trafik akışı durduruldu. Devlet dairelerindeki ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ile bazı diplomatik temsilciliklerde bayraklar yarıya indirildi. Camilerde ise hayatını kaybedenler için dua edildi.

Azerbaycan Hava Yolları'na ait Bakü-Grozni uçuşunu gerçekleştiren "Embraer 190" tipi uçağı, Kazakistan'ın Aktau kentindeki havalimanına acil iniş yapmaya çalıştığı sırada düşmüştü. Toplam 67 kişinin bulunduğu uçakta 38 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi kurtarılmıştı. Yolculardan 37'si Azerbaycan, 16'sı Rusya, 6'sı Kazakistan, 3'ü Kırgızistan vatandaşıydı. Kazanın nedenine yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.