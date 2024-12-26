Borçlarını tıpış tıpış ödeyecekler

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 13 yıllık mücadelenin ardından muhteşem ve muazzam bir zafere imza atan Suriyelileri hürmetle selamladığını belirtip kürsüde Fetih Suresi'ni okudu. Yeni asgari ücretin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Enflasyonla mücadele popülizm tuzağına düşmeden yürütülecek" diye konuştu.

'VERDİKLERİ SÖZÜ TUTMAZLAR'

2024'ün son grup toplantısında hitap eden Erdoğan, "Muhalefet azıcık aşım, ağrısız başım anlayışıyla gemilerini yürütmenin, ceplerini doldurmanın, şişirilmiş faturalar üzerinden zenginleşmenin derdinde. Kule deyince akıllarına ilk para kulesi, belediye deyince akıllarına ilk yemek geliyor. Ne borçlarını ödeme gibi bir huyları ne de verdikleri sözleri yerine getirme gibi bir alışkanlıkları var. SGK'ya en borçlu 10 belediyenin 7'sinin CHP'li olması, bunların en tepesinde de 10 milyar liralık borcuyla İzmir'in bulunması, tabii ki tesadüf değil. Bunların belediyeleri arpalık olarak gördüklerini biz zaten söylüyorduk ama Özel kaş yapayım derken göz çıkartan son açıklamalarıyla bunu kendi ağzından da ikrar etti" dedi.

TEL TEL DÖKÜLEN MUHALEFET

Borçları hatırlatılınca feveran eden CHP'ye seslenen Erdoğan, "Şimdi yolunu gözledikleri eski genel başkanlarının cümleleriyle şunu söylemek isterim. Ne kadar çığırtkanlık yaparsanız yapın. Bağırsanız da çağırsanız da ipe un serseniz de kaçış yok. SGK'ya olan prim borçlarınızı tıpış tıpış ödeyeceksiniz. CHP bugün (dün) Meclis'e gelmeyecekmiş. Parlamentodan kaçış olmaz. Kusura bakmayın, emeklinin, memurun, işçinin, esnafın, çiftçinin, engellinin, yetimin, öksüzün hakkını size konserlerde, şarap turlarında yedirmeyiz. Borçlarını ödemeye gelince güvercine dönenler, iş asgari ücretle ve maaşlarla ilgili atıp tutmaya gelince, bakıyorsunuz, birden şahin kesiliyor. Sırtlarında küfe taşımıyorlar. Nereden tutsanız elinizde kalan, her tarafı tel tel dökülen adeta viraneye dönmüş bir muhalefetle karşı karşıyayız" diye konuştu.

'SÖZÜMÜZE HEP SADIK KALDIK'

1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak net asgari ücret miktarını 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini belirten Erdoğan, "Devletin, asgari ücretli başına işverene verdiği destek 700 liradan bin liraya yükseldi. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık. 2002'de 184 lira, yani döviz bazında 126 dolar olan asgari ücret, son artışla birlikte 628 dolara çıktı. Ekonomi programımızın semerelerini toplamaya başladık. Enflasyon düşüyor. İhracatımız yükseliyor. Cari açığımız geriliyor. İstihdamımız artıyor. Sanayide çarklar dönüyor. Turizm rekora koşuyor. Uluslararası yatırımcıların ülkemize yatırım iştahı kabarıyor. Büyümemiz 17 çeyrektir kesintisiz devam ediyor. 2024 yılının üçüncü çeyreğinde 1 trilyon 260 milyar dolar ekonomik büyüklüğe ulaştık. Veriler, Türkiye ekonomisinin yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme hedefine emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor" dedi.

Başkan Erdoğan grup toplantısının ardından, GP'den istifa edip AK Parti'ye katılan milletvekili Nedim Yamalı'ya parti rozetini taktı.

"SURİYE'DE MUHTEŞEM BİR BAŞARI ELDE EDİLDİ"

TERÖRSÜZ Türkiye hedefinden vazgeçilmeyeceğini dile getiren Erdoğan, "Kürtlerle olan ezeli ve ebedi kardeşlerimizi dinamitlemek isteyenleri, aradan çekip alacağız. Yolumuza devam etmekten kimse alıkoyamayacak. Saflarımızı daha da sıklaştıracağız. Değerlerimizi benimseyerek bu yolda bizimle yürümek, bize yoldaşlık etmek, bizimle mücadele arkadaşı olmak isteyenlere kapımızı açık tutacağız" dedi.

Suriye halkının çilelerle, derin acılarla ve fedakarlıklarla bezeli mücadelesinin zaferle sonuçlandığını vurgulayan Erdoğan, Esed korkağı, cibilliyetine yaraşır şekilde, en yakınındakileri bile satarak, Suriye'den kaçtı. Suriyeli Devrimcilerin Şam'da kontrolü sağlamasıyla birlikte bu ülkenin önünde yeni bir sayfa açıldı. Türkiye, harekât boyunca daha fazla kan dökülmemesi, çatışmaların başka yerlere sıçramaması için gerekli müdahalelerde bulundu. 13 yıllık kıyamın 12 günde zaferle taçlanması, tek başına muhteşem bir başarı" diye konuştu.