Son bir haftada 62 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin yeni yönetimiyle savunma alanında yapacağı işbirliğinin, yalnızca iki ülkenin çıkarları değil, bölgenin istikrarı için de önemli bir fırsat olarak görüldüğünü bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, 50'nci ve yılın son basın bilgilendirme toplantısında Bakanlığın, geniş bir stratejik vizyon çerçevesinde, devletin bekası ve milletin güvenliği için gerçekleştirdiği görev ve faaliyetleri başarıyla sürdürdüğünü ifade etti.

Suriye'de karanlık bir dönemin ardından yeni bir sayfanın açıldığını belirten Aktürk, "Barış, huzur ve istikrara yönelik adımları destekliyor, güney komşumuzun toprak bütünlüğü ve üniter yapısının korunması gerektiğini ifade ediyoruz." dedi.

Tuğamiral Aktürk, Suriye'deki yeni döneme ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'deki yeni yönetimin tek ordu çağrısını ve çalışmalarını desteklediğimizi, Suriye yönetimiyle terörle mücadele konusunda ortak çalışma arzusunda olduğumuzu, Suriye'nin ve bölgemizin geleceğinde DEAŞ, PKK/YPG ve uzantıları dahil hiçbir terör oluşumuna yer olmadığını ve bunlara izin vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalarımız devam edecek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkının yanında olmayı sürdüreceğiz.

Önümüzdeki süreçte, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Suriye'nin yeni yönetimiyle savunma alanında yapacağı işbirliğini, yalnızca iki ülkenin çıkarları değil, aynı zamanda bölgemizin barış ve istikrarı için de önemli bir fırsat olarak görüyor, Türkiye'nin güçlü savunma sanayi altyapısı, savunma teknolojileri alanındaki deneyimleri ve terörle mücadele tecrübesi ile birçok ülkenin örnek aldığı ordusunun, Suriye'nin güvenlik ve savunma kapasitesinin artırılmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."

SON BİR HAFTADA 62 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türkiye'ye yönelik terör tehdidini tamamen ortadan kaldırmak, bölgenin güvenlik ve istikrarına katkı sağlamak için yurt içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirilen önleyici ve yok edici operasyonların kararlılıkla devam ettiğine dikkati çeken Aktürk, şunları kaydetti:

"Son bir hafta içerisinde 17'si Irak, 55'i Suriye harekat alanlarında olmak üzere birliklerimize yönelik 72 taciz ve saldırı girişiminde bulunulmuştur. Bölgedeki sivillere de zarar veren bu taciz ve saldırılara anında ve misliyle verilen karşılık ve devam eden operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 62 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 21'e ulaşmıştır."

Aktürk, ayrıca geçen hafta içerisinde 2 PKK'lı teröristin hudut karakollarına teslim olduğunu, Irak'ın kuzeyindeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini aktardı.

HUDUTLARDA 95 BİN 340 KİŞİ ENGELLENDİ

Tuğamiral Aktürk, kaçakçılığın, yasa dışı geçişlerin engellenmesi ve terörle mücadele etkinliğinin artırılması kapsamında sınır güvenliğinde alınan etkili ve modern teknolojiye dayalı tedbirlerle korunduğunu belirterek, "Son bir hafta içerisinde 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere 85 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 830 olmuştur. Son bir haftada engellenen 527 şahıs ile bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 95 bin 340'a ulaşmıştır." bilgilerini paylaştı.

BÖLGESEL İSTİKRARA KATKILAR VE İKİLİ İLİŞKİLER

Türk Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası görevlerle dost ve müttefik ülkelerdeki eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine başarıyla devam ettiğine vurgu yapan Aktürk, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımız, 20 Aralık'ta 'Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Komutanlar Toplantısı'na katılmış, 21 Aralık'ta, Komuta Kademesi ile Kilis/Çıldıroba'da bulunan 6'ncı Kolordu ve Müşterek Özel Görev Komutanlığı Esas Komuta Yerinde inceleme ve denetlemelerde bulunmuş, yurt içi ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirmiş, Ardından Gaziantep/İslahiye'de bulunan 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığını ziyaret ederek faaliyetlere ilişkin bilgi almıştır. 24 Aralık'ta Balıkesir/Karesi'deki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonrası olay yerine giderek incelemelerde bulunan ve yaralıları ziyaret eden Sayın Bakanımız, aynı gün ABD Savunma Bakanı ile ikili ilişkiler ve Suriye başta olmak üzere bölgesel savunma, güvenlik konularının ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. 25 Aralık'ta Irak İçişleri Bakanı ile Bakanlığımızda bir araya gelen, ardından Dışişleri Bakanımız ile görüşen Sayın Bakanımız, bugün de Genelkurmay Başkanımızın resmi davetlisi olarak ülkemize gelen Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanını kabul edecektir."

Aktürk, İsrail'in, 13 yıldan fazla süren iç savaşın yıkıcı etkilerini atlatmaya çalıştığı bir dönemde Suriye'ye yönelik müdahalesine son vermesi gerektiğine vurgu yaparak, "İsrail, Lübnan'la imzalanan ateşkes anlaşmasına tümüyle uyması ve Gazze'de ateşkesi bir an evvel kabul etmesi gerektiğini tekrar vurguluyoruz. Bir yıldan uzun bir zamandır yoğun bombardıman altında yaşayan Filistin halkı şimdi de açlık ve bulaşıcı hastalık riskiyle karşı karşıyadır. Yaşananları uluslararası toplum artık görmezden gelmemelidir. Bölgemizde barış ve istikrarın hakim olması ve Filistin halkının uğradığı mezalimin sona ermesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz." diye konuştu.