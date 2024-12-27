Başkan Erdoğan Balıkesir’deki servis kazasında yaralanan öğrencileri ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir ziyaretlerini sürdürüyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir ziyaretlerini sürdürüyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'deki okul servisi kazasında yaralanan öğrencileri tedavi gördükleri Atatürk Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de Valiliği ziyaretinin ardından mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden 11 işçinin evlerine taziye ziyaretinde bulundu.
Ölen işçilerin ailelerine sabır dileyen Erdoğan, çocuklara hediyeler verdi.
YARALANAN ÖĞRENCİLERİ ZİYARET ETTİ
AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli mesajlar veren Erdoğan, daha sonra Pamukçu mevkinde 26 kişinin yaralandığı servis kazasında yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret ederek hediyeler verdi.
Atatürk Şehir Hastanesi'ne geniş güvenlik önlemleri arasında gelen Başkan Erdoğan'a ziyaretinde Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da eşlik etti.