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Haberler Gündem Başkan Erdoğan Balıkesir'deki servis kazasında yaralanan öğrencileri ziyaret etti

Başkan Erdoğan Balıkesir'deki servis kazasında yaralanan öğrencileri ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de 26 kişinin yaralandığı okul servisi kazasında yaralanan öğrencileri tedavi gördükleri Atatürk Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

İHA

Giriş Tarihi:

Başkan Erdoğan Balıkesir’deki servis kazasında yaralanan öğrencileri ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir ziyaretlerini sürdürüyor.

Başkan Erdoğan Balıkesir’deki servis kazasında yaralanan öğrencileri ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'deki okul servisi kazasında yaralanan öğrencileri tedavi gördükleri Atatürk Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

Başkan Erdoğan Balıkesir’deki servis kazasında yaralanan öğrencileri ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de Valiliği ziyaretinin ardından mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden 11 işçinin evlerine taziye ziyaretinde bulundu.

Başkan Erdoğan Balıkesir’deki servis kazasında yaralanan öğrencileri ziyaret etti

Ölen işçilerin ailelerine sabır dileyen Erdoğan, çocuklara hediyeler verdi.

Başkan Erdoğan Balıkesir’deki servis kazasında yaralanan öğrencileri ziyaret etti

YARALANAN ÖĞRENCİLERİ ZİYARET ETTİ
AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli mesajlar veren Erdoğan, daha sonra Pamukçu mevkinde 26 kişinin yaralandığı servis kazasında yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret ederek hediyeler verdi.

Başkan Erdoğan Balıkesir’deki servis kazasında yaralanan öğrencileri ziyaret etti

Atatürk Şehir Hastanesi'ne geniş güvenlik önlemleri arasında gelen Başkan Erdoğan'a ziyaretinde Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da eşlik etti.

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