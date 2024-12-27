Başkan Erdoğan’dan AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli mesajlar

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Konuşmasına, salı günü Karesi ilçesindeki mühimmat üretim tesisinde meydana gelen patlamada vefat edenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileyerek başlayan Başkan Erdoğan, "Patlamanın olduğu gün, Savunma, İçişleri ve Çalışma Bakanlarımızı süratle şehrimize gönderdik. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar hemen başlatıldı. Çarşamba günü Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlarımız şehrimize geldiler. Yaralılarımızı ziyaret ettiler. Ailelerimizin acılarını paylaştılar. Dün de kabine üyelerimizden bazıları, milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız buradaydı. Biz de kongremizden sonra inşallah bazı kardeşlerimizi ziyaret edeceğiz. Kendilerine geçmiş olsun ve taziye dileklerimizi sunacağız." ifadelerini kullandı.

Bugün iki aileyi ziyaret ettiklerini ve onlarla da dertleştiklerini belirten Erdoğan, "Acımız büyük. Yakınlarını kaybeden ailelerimizin yürek yangınını söndürecek sabır ve tevekkül dışında hiçbir kelime yok. Acıları tarifsiz olsa da ailelerimiz son derece metanetli davranıyorlar." diye konuştu.