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Balıkesir'de 11 kişinin öldüğü patlamayla ilgili 3 kişi tutuklandı

Balıkesir'de 11 kişinin hayatını kaybettiği mühimmat fabrikası patlamasında gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklandı.

İHA

Giriş Tarihi:

Balıkesir’de 11 kişinin öldüğü patlamayla ilgili 3 kişi tutuklandı

Karesi ilçesi Kavaklı Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren fabrikada 24 Aralık'ta meydana gelen patlamanın ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden şirketin müdür vekili C.Y., patlayıcı mesul müdürü ve iş sağlığı güvenliği uzmanı S.B. ile iş sağlığı ve güvenliği müdür vekili H.Y.A, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerden mevcut mühimmat üretim müdürü E.G. ile önceki mühimmat üretim müdürü M.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 5 şüphelinin ise savcılık sorgularının ardından salıverildiği bildirildi.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 24 Aralık'ta patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alınmıştı.

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