Başkan Erdoğan: Sosyal konut seferberliği başlatacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Bursalılar, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, sevgili genç kardeşlerim, muhterem hanımefendiler, sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. Bursa'nın merkezinde, ilçelerinde ve mahallelerinde yaşayan kardeşlerime selamlarımı yolluyorum.

Bursa, anadolu coğrafyası gibi gönlü geniş bir şehirdir. Rabbim Bursa'yı ve Bursalı kardeşlerimizi korusun diyorum.

AK Parti Bursa 8. İl Kongremizin, tüm Türkiye'ye hayırlar getirmesini diliyorum.

Yeni isimlerle kadrolarımızı güçlendirirken, partimiz için elbisesi tozlanmış, ayakkabısı çamurlanmış, Ömeleri, Ayşeleri hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz. Gelmeyene biz gideceğiz, aramayanı biz arayacağız. Küsenin kapısını biz gidip çalacağız. Partimizi Bursa'da her alanda hak ettiği yere tekrar taşımak için ne gerekiyorsa biz yapacağız. Yeni dönemde saflarımızı daha da sıklaştıracağız.

Bu hassasiyetle çalışmanızı bekliyorum. Her birinize şimdiden teşekkür ediyorum.

Bursa'yı her ziyaretimizde, şehrimizin sanayisinin atılım içinde görmekten bahtiyarlık duyuyorum.

Yaşanan her zorluğun farkındayız. Hiçbir insanımızın serzenişine kulak tıkamıyoruz.

Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Türkiye'ye ve Türk milletine minnet borcumuzu layıkıyla ödeme peşindeyiz. Günübirlik hesaplar bu ülkeye çok vakit ve nakit kaybettirdi. Sırf günü kurtarmak için verilen ve sonra unutulan sözler bu ülkeye çok zararlar verdi. Hesap kitap yapmadan vaat dağıtanlar arkalarında büyük hasarlar bıraktılar.

Bu ülkeyi küresel şoklara bile dirençli ve dayanıklı hala biz getirdik. Türkiye tarihinin en büyük şahlanışını bizimle yaşadı. Artık dünyada sözünün ağırlığı olan, itibarı artan bir Türkiye var.

Tüm bu söylediklerimi ve çok daha fazlasını adımlarımızı sağlam atarak yaptık. Bugün de öyle hareket ediyoruz.

Fahiş fiyat artışı yapan ürünleri boykot edin. Alıcısı olmayan ürünün önemi de kalmayacaktır.

Enflasyonun artışından konut ve kira fiyatları önemli rol oynuyor. 2024 yılında bu unsurların enflasyona etkisini gördük.

Ülkemizde bir sosyal konut seferberliği yapmayı planlıyoruz. Sabit gelirli vatandaşlarımızı da konut sahibi yapmanın adımlarını atacağız. Böylece konut fiyatlarında oluşan balon sönmeye başlayacaktır.

Enflasyonu olması gereken seviyeye indireceğiz. Faizi kesinlikle indirmeye başlayacağız. 2025 bunun işaret yılı olacak. Faiz inecek ki enflasyon da insin. Bu bizim artık olmazsa olmazımız.

Asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıkladık. Birileri çatladı patladı. Kusura bakmayın, çatlasanız da patlasanız da biz adımlarımızı hesaplayarak atacağız.

Bölgemizde ve dünyada olağanüstü bir gelişme olmazsa, 2025 enflasyon oranında ciddi bir düşüş bekliyoruz.