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Putin'den Aliyev'e düşen uçakla ilgili özür telefonu

Son dakika haberleri... Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan lideri Aliyev'i arayarak Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçak kazasının Rus hava sahasında yaşandığı için özür diledi

HABER MERKEZİ

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Putin’den Aliyev’e düşen uçakla ilgili özür telefonu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Rusya'nın Interfax haber ajansının haberine göre, iki lider, Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait bir yolcu uçağının Kazakistan'da düşmesi konusunu ele aldı. Rus haber ajansı Interfax, Rusya Devlet Başkanı'nın söz konusu olay 'Rusya hava sahasında gerçekleştiği' için Aliyev'den özür dilediğini aktardı.

Buna göre, Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Aliyev'le telefonla görüşerek 'trajik olayın Rus hava sahasında yaşanması nedeniyle' özür diledi. Basına yansıyan haberlerde, yolcu uçağının Rus hava savunma sistemlerinin saldırısı sonucu düştüğü iddia edilmişti.

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