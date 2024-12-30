Fahiş fiyata sıkı denetim

Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammının vatandaşlara yansıtılmaması, tüketicilerin herhangi menfaat ihlaline izin verecek fiille karşılaşmamaları adına, ticaret il müdürlüklerince, 81 ilde fahiş fiyat ve fiyat etiketi denetimlerine aralıksız şekilde devam ettiğini vurguladı.

397 BİN ÜRÜN İNCELENDİ

Açıklamada, 4 bin 378 market ve 397 bin 198 ürünün denetlendiği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı: "Denetlenen ürünlerin 5 bin 125'inde ihlal tespit edilmiştir. Bu kapsamda işletmelere toplam 10 milyon 19 bin 801 lira idari para cezası uygulanmıştır. 25 Aralık itibarıyla üç günlük denetimler boyunca en çok market denetimi gerçekleştirilen ilimiz 605 ile İstanbul, 325 ile Antalya ve 322 ile Ankara olmuştur." Ürün sayısı bakımından en çok denetimin 100 bin 600 ile Ankara'da gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, başkenti 75 bin 125 ile Antalya, 54 bin 881 ile de İstanbul'un takip ettiği öğrenildi.