  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem Putin Başkan Erdoğan'ın yeni yılını kutladı

Putin Başkan Erdoğan'ın yeni yılını kutladı

Son dakika haberleri... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.

AA

Giriş Tarihi:

Putin Başkan Erdoğan’ın yeni yılını kutladı

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin bir dizi ülkenin liderine 2025 yılı ve Noel bayramı dolayısıyla kutlama mesajı iletti.

Putin'in mesaj gönderdiği devlet başkanları ve hükümet başkanları arasında Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa da yer aldı.

Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA