‘Terörün ortadan kalkması gerekiyor’

Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa'da gerçekleştirilen GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'na katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güvenlik ve huzur ortamını pekiştirerek, kalkınmanın önündeki en büyük engellerden birini kaldırdıklarını vurguladı. Yılmaz, "Terör, tüm ülkemize zarar verdi ama en büyük zararı Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan insanımıza verdi. Terörün ortadan kalkması huzurun, güven ortamının pekişmesi için önemli" diye konuştu. Bölgelerin kalkınmasında kamu ve özel yatırımların önemine değinen Yılmaz, terörün bölgeyi olumsuz etkilediği dönemlerde bile kamu yatırımlarında tereddüt göstermediklerini ifade etti.

'KALKINMA HİKAYESİNE DÖNDÜ'

"AK Parti'nin vizyonu ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle hayata geçirilen GAP, sadece tarlaları suyla buluşturmakla kalmamış, gençlerimize iş, kadınlarımıza fırsat eşitliği, çocuklarımıza ise aydınlık gelecek sunan kalkınma hikayesine dönüştü" diyen Yılmaz şöyle devam etti: "Yeni dönem GAP Eylem Planı (2024-2028) ile bölgenin gelecek vizyonunu bugüne kadar yaptığımız yatırımlarla ivmelendirerek ve yeni yatırımları kazandırarak daha gelişmiş bölge inşası için yeni bir ufuk olarak görüyoruz. Yeni eylem planı ile sulama yatırımlarının tamamlanmasını, tarımda verimli ve akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasını, turizm odaklı büyüme ve en önemlisi de özel sektör için yatırım ortamını iyileştirmeyi hedefliyoruz."

BİNLERCE KADINA İSTİHDAM

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise toplantıda "Çalışan ve Üreten Gençler Programı'nda Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Siirt ve Şırnak'a 1,1 milyar liralık destekle özel sektörün kullanımına hazır 80 fabrika binası inşa ettik. Burada 3 bin 700'den fazla genç ve kadının istihdamını sağladık. Önümüzdeki yıl itibarıyla da 49 bin vatandaşımıza istihdam sağlayacak, 52 bin 500 dekar alanı daha sulamaya açacağız" dedi.