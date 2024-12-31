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MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Kurtay Batman kod adlı Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın sınır ötesinde PKK’nın üst yönetimine karşı operasyonları devam ediyor. PKK/KCK Irak/Gare alanı sözde sorumlularından Kurtay Batman kod adlı Nusrettin Demir, örgüt üst yönetiminden aldığı talimat doğrultusunda Pençe-Kilit harekât bölgesinde eylem arayışındayken Irak’ta gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirdi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

MİT’ten Irak’ta nokta operasyon! Kurtay Batman kod adlı Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi

MİT, PKK/KCK Irak/Gara alanı sözde sorumlularından Kurtay Batman kod adlı Nusrettin Demir'i Irak'ta gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Yapılan istihbari çalışmalar sonucu PKK/KCK'lı Demir'in 2023 yılından itibaren Irak/Gara'da sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği öğrenildi.

MİT, hedefindeki terörist Demir için saha ajanlarını özel olarak görevlendirdi. Nusrettin Demir, adım adım takip edildi. MİT'in saha ajanları, terörist Demir'in örgüt üst yönetiminden aldığı talimat doğrultusunda Pençe-Kilit harekât bölgesinde, yanındaki örgüt mensuplarıyla birlikte eylem arayışında olduğu bilgisini edindi.

PKK/KCK'lı Demir'e operasyon kararı alındı. En uygun zamanda operasyon düzenlenmesi için hazırlıklara başlandı. Gara alanında eylem hazırlığında bulunduğu tespit edilen Nusrettin Demir ve beraberindeki teröristler Irak/Gara'da nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

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