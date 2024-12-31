Yüz binlerce kişi yarın İstanbul’da katliama ‘dur’ diyecek

İSTANBUL'DA 2025'in ilk gününde Gazze için büyük yürüyüş düzenlenecek. Yüzlerce sivil toplum kuruluşunun destek verdiği Milli İrade Platformu, İsrail'in Gazze'deki katliamına "dur" demek için Galata Köprüsü'nde bir araya gelecek. İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye bomba yağdırıyor. Gazzeli masum vatandaşları öldüren İsrail, dünyanın ateşkes çağrısına ise sessiz kalıyor.

2024 yılının ilk gününde düzenlenen yürüyüşe 250 binin üzerinde kişi katılmıştı. Bu yıl katılımın daha yüksek olması bekleniyor.

Kadın ve çocuk demeden masumları öldüren İsrail için en yüksek ses ise Türkiye'den geliyor. Geçen yıl olduğu gibi 2025'in ilk gününde de İsrail'in Filistin'deki katliamına 'dur' demek için sivil toplum kuruluşları İstanbul'da bir araya gelecek. Yarın sabah namazının ardından Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eylemde, soykırım protesto edilecek.