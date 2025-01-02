DEM Parti heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüyor

Teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, daha önce açıkladıkları üzere Meclisteki siyasi partilerle görüşme turuna başladı.

Heyet, İmralı ziyareti sonrasında ilk olarak DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı gelişmeler konusunda bilgilendirdi. Ahmet Türk'ün de dahil olduğu heyet, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüştü.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, TBMM Başkanı Kurtulmuş ziyaretinin hemen ardından yaptığı açıklamada, "Görüşme olumlu geçtik, umutluyuz. Pazartesi kapsamlı açıklama yapacağız" dedi.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME

Heyet, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüyor

Buldan, Önder ve Türk'ten oluşan heyet, Meclisteki siyasi parti ziyaretlerini tamamladıktan sonra STK'lar, sendikalar, emek ve meslek örgütleri dahil olmak üzere çeşitli toplumsal çevreleri de ziyaret edecek.

İmralı'daki görüşmeler konusunda bilgilendirmenin yapılacağı, görüş ve önerilerin alınacağı ziyaretleri tamamladıktan sonra heyetin kamuoyuna geniş bir açıklama yapacağı öğrenildi.