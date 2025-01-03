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17 ilde DEAŞ operasyonları: 42 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada 17 ilde DEAŞ'a yönelik düzenlenen “Gürz-35” operasyonlarında 42 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme: Gazete

17 ilde DEAŞ operasyonları: 42 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Ankara, Balıkesir, Batman, Bursa, Bitlis, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş,Karabük, Kayseri, Kocaeli, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa'da son 1 hafta içerisinde DEAŞ'a yönelik "Gürz-35" operasyonları düzenlendi.

17 ilde DEAŞ operasyonları: 42 şüpheli yakalandı

Operasyonlar sonucu 42 şüpheli yakalanırken şüphelilerin, terör örgütüne üye olduğu, örgüte finans sağladığı ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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17 ilde DEAŞ operasyonları: 42 şüpheli yakalandı 17 ilde DEAŞ operasyonları: 42 şüpheli yakalandı 17 ilde DEAŞ operasyonları: 42 şüpheli yakalandı

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