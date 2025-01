Başkan Erdoğan’dan AK Parti Samsun 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar

CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da Yaşar Doğu Spor Salonu'nda, partisinin 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Önceki gün vefat eden, bugün de ikindi namazını müteakip son yolculuğuna uğurlanacak olan, arabesk müziğin efsanelerinden merhum Ferdi Tayfur'u bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Hayatıyla, müziğiyle, tarzıyla, milli ve yerli duruşuyla Ferdi Tayfur, Türkiye'nin en müstesna sanatçılarından biriydi. Ailesine, sevenlerine, hayranlarına ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.

İstiklal baharının ilk çiçeği, milletine müşfik, millet düşmanlarına Karadeniz gibi hırçın olan, şahitlerin, şehitlerin, yiğitlerin şehri Samsun'da, on bir aylık aranın ardından sizlerle birlikte olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Sözlerimin hemen başında, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde bir kez daha AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik vizyonunu tercih ettikleri için Samsunlu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Samsun, her zaman güven ve istikrardan yana oldu. Samsun, her zaman iradesini huzur ve emniyetten yana kullandı. Samsun her zaman hizmet siyaseti, eser siyaseti dedi. 31 Mart'ta da işi yine ehline verdiniz. Bize güvendiniz, inandınız, itimat ettiniz. İnşallah, biz de sizin güveninizi boşa çıkarmayacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak emanetinize gözümüz gibi bakacak Samsun'u her alanda büyütmek için aşkla çalışacağız.

Buradan tüm arkadaşlarıma şunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Bakınız, bu millet bizden daha fazla eser ve proje üretmemizi bekliyor. Bir ferdi olmaktan şeref duyduğumuz bu aziz millet, bizden yatırım bekliyor. Kendisine layıkıyla hizmet etmemizi bekliyor. Her bir dava arkadaşımızın milletin bu beklentilerinin hakkını vereceğine inanıyorum. Unutmayınız, AK Partili kadrolar olarak bizler, konfora değil, çileye talip olduk. Bizler koltuklarda rahatça oturmak için değil, hizmet etmek için geldik. Bizler, şahsi kariyerimizi inşa etmek için değil, milletin hakkını, hukukunu, onurunu korumak için bu görevleri üstlendik.

Başkaları ne yaparsa yapsın, bizim oyalanma gibi bir lüksümüz yok. Bizim durmak, duraksamak, rehavete kapılmak gibi bir hakkımız yok. Bizim içi boş tartışmalarla münakaşayla, polemikle geçirecek tek bir saniyemiz yok. Muhalefetin sahte ve sanal gündemleri sizleri asla yanıltmasın. Muhalefetin iş bilmezliği, beceriksizliği, tembelliği sizi asla gevşetmesin. Onlarla bizim aramızda ufuk farkı var, vizyon farkı var.

Onlarla bizim aramızda millete hizmetkarlık yapmak gibi derin bir zihniyet farkı var. Bakın, biz millete hizmet ettikçe büyüyen, güçlenen bir partiyiz. Biz millete hizmeti ibadet olarak gören Türkiye sevdalısı bir kadroyuz. 22 yıldır olduğu gibi yine aşkla koşacağız. Her gün bir öncekinden daha fazla terleyeceğiz. Her gün yeni bir insana ulaşacak, yeni bir kalp kazanacak, yeni bir eli sıkacak, şehrimiz, ilçemiz için yeni bir iş ortaya koyacağız. Eserlerimizle temayüz edeceğiz, projelerimizle konuşulacağız. Hizmetlerimizle milletin hayır duasını alacağız. Başta Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımız olmak üzere bütün yol ve dava arkadaşlarımızdan heyecanlarını, mücadele azimlerini ve hizmet etme kararlılıklarını en üst seviyede tutmalarını özellikle bekliyorum. Bu vesile ile seçim sürecindeki özverili, gayretli, samimi çalışmalarından dolayı her kademedeki bütün arkadaşlarıma da teşekkürlerimi iletiyorum.

Sevgili kardeşlerim, sevgili yol arkadaşlarım 12 Ekim'de ilçe kongreleriyle startını verdiğimiz 8. olağan kongre sürecimiz 30 Kasım'dan itibaren il kongrelerimizle devam ediyor. Türkiye genelinde kongrelerimizi hamdolsun barış, huzur ve kardeşlik iklimi içinde birbirimize sıkıca kenetlenerek gerçekleştiriyoruz. Rakiplerimizden farklı olarak bizim kongrelerimizde hırs, davamızın ve dava arkadaşlığımızın önüne asla geçmiyor. Her kongremize dayanışma, birlik, coşku, feragat damga vuruyor. Helalleşerek, kucaklaşarak, birbirimize sarılarak kardeşliğimizi daha da perçinleyerek bu hassas süreci partimize yakışır şekilde yürütüyoruz.

AK Parti Samsun İl Kongremizin de partimiz ve davamız için, hepsinden öte ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Samsun'la eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Aksaray İl Kongremizin de başarılı geçmesini, partimiz ve milletimiz açısından hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Karşımdaki bu güzel ve samimi tablo için bu dostluk ve dayanışma atmosferi için her birinizi tebrik ediyorum.