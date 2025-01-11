41 ilde PKK/KCK operasyonlarında 147 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik son 10 gündür devam eden "Gürz-37" operasyonları hakkında bilgi verdi.

Operasyonların, aralarında İstanbul, Ankara, İzmir'in bulunduğu 41 ilde, cumhuriyet başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca gerçekleştirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, bu kapsamda 147 şüphelinin yakalandığını bunlardan 30'unun tutuklandığını, 17'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, örgütün gençlik yapılanması içinde faaliyet yürüttükleri ve örgüte finans sağladıklarının tespit edildiğini bildirdi.

Operasyonlar sonucu çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonu gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik etti.