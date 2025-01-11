Başkan Erdoğan Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi’nde konuşuyor

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

23 buçuk yıldır gece gündüz demeden AK Parti için memleketin selameti için mücadele deden dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Kardeşliğin şehri, Şanlıurfa'da bugün dalga dalga büyüyen bir umut gördüm. AK Parti 85 milyonun partisidir. AK Parti siyasi kimliğine sandıktaki tercihine bakmadan 81 vilayetteki her vatandaşımıza adil hizmet götüren partidir. Bin yıllık kardeşliğimize kast eden tavrı elimizin tersiyle ittik.

Suriyeli mazlumları hedef gösterenleri kimlik siyasetinin en pervasız biçimine sarılanları unutmadık. Hitler özentisi siyaset yapanlara millet dersini verdi.