Özgür Özel sendikayı tehdit etti

Özgür Özel, dün partisinin İzmir İl Başkanlığı tarafından Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen Korkusuz Kentler Çalıştayı'na katıldı. Çalıştayda konuşan Özel, 7 Ocak'ta ödenmesi gereken maaşların gecikmesi nedeni ile eylem kararı alan DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası'na sert tepki gösterdi. Süreçte 32 şirketin 30'una maaş ödendiğini söyleyen Özel'in "Sadece İZELMAN ile İZENERJİ birkaç gün kaynak arayışından dolayı beklemeye alındı. O gün halden anlamayan, normalde dost görünen, işler doğru gittiğinde halaya birlikte duranların nasıl karşımıza geçtiğini bir kenara not ettiğimizi bütün İzmir bilsin" derken parmak sallaması dikkat çekti.

MAAŞLARI GECİKMİŞTİ

Özel, "Yapacakları her türlü kötülüğe, tuzağa ve takacakları çelmelere karşı hazırlıklar yapıldı. Biz nasıl bir kötücül akılla karşı karşıya kaldığımızı biliyoruz" ifadelerini kullandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde çalışan yaklaşık 25 bin işçinin geçen 7 Ocak'ta ödenmesi gereken maaşlarının birikmiş SGK borçları nedeni ile yatırılmaması üzerine DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası iş bırakma eylemi başlattı. Eylemde belediye otobüsleri sabah saat 06.00-07.00 arasında sefere çıkmadı, bu da on binlerce İzmirliden yoğun tepki aldı. Tüm işçilerin maaşları ise 9 Ocak'ta hesaplarına yatırıldı.

İŞÇİLERDEN SLOGAN

ÖZGÜR Özel, Çiğli ilçesi Balatçık Mahallesi'ndeki Kent Lokantası ile Özge Polat Kent Kitaplığı'nın açılışına katıldı. Özel'in konuşması sırasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi taşeron firmasında çalışırken işten atıldıklarını belirten bir grup işçi, "Susma haykır, taşerona hayır" sloganı attı. İşçiler, polis ve zabıta ekiplerince sakinleştirildi.

KILIKTAN KILIĞA GİRİYOR

ÖTE yandan Türkiye'de kamuoyunda ciddi meseleler tartışılırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'halktan biri' izlenimi vermek için girdiği meslek rollenmeleri de tepkilere neden oluyor. Ana muhalefette ise seçmenin istekleri ve şikayetleri fark edilememiş görülüyor. Göreve geldiği günden bu yana CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'halk adamı' imajı çizmek için uğraştığı işler bu durumu net bir şekilde ortaya koyuyor. Bir gün pazarcı, bir gün hakem, bir gün peynirci olması üzerine vatandaşlar, "Biri Özel'e genel başkan olduğunu hatırlatsın" diyerek tepki göstermesine sebep oluyor.