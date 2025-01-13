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Haberler Gündem Son dakika: MİT Reyhanlı saldırısının failini yakaladı

Son dakika: MİT Reyhanlı saldırısının failini yakaladı

Son dakika haberleri...MİT ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda 2013'te Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı faillerinden Muhammed Dib Koralı Suriye'de yakalandı.

AA

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Son dakika: MİT Reyhanlı saldırısının failini yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2013'te Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı'yı Suriye'de yakaladı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, terör saldırısının planlayıcıları arasında yer alan ve saldırıda kullanılan bombaları temin eden Muhammed Dib Koralı'nin saklandığı yeri tespit etti.

MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla yakalanan Koralı, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

MİT, terör saldırısının faili ve planlayıcıları arasında yer alan Yusuf Nazik'i de 2018'de Suriye'de düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirmişti.

Son dakika: MİT Reyhanlı saldırısının failini yakaladı Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız

Son dakika: MİT Reyhanlı saldırısının failini yakaladı Son dakika: MİT Reyhanlı saldırısının failini yakaladı Son dakika: MİT Reyhanlı saldırısının failini yakaladı

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