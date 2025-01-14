"Narkopan-7" operasyonunda 11 zanlı yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da gerçekleştirilen "Narkopan-7" operasyonu hakkında bilgi verdi.

Uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik operasyonda, 11 milyon 225 bin adet uyuşturucu hap, 1 ton 275 kilogram katkı maddesi, 364 kilogram ağırlığında boş kapsül, 6 uyuşturucu hap basımında kullanılan makine ve 73 alüminyum blester rulosunun ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonda uyuşturucu madde imalatçısı 11 zanlının yakalandığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya, operasyonun Başakşehir, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde; 'geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir'. Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz."

Yerlikaya, operasyonu koordine eden Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve operasyonda görev alan polis ekiplerini tebrik etti.

OPERASYONUN DETAYLARINA ULAŞILDI

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 9 Ocak'ta Ataşehir'de gerçekleşen ve 147 bin 770 uyuşturucu hap ele geçirilen operasyon sonrası çalışmalarını sürdürdü.

Uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkarmak için araştırmalarına devam eden ekipler, 57 kameranın 48 saatlik görüntülerini inceleyerek, Başakşehir'deki sanayi bölgesinde faaliyet gösteren iş yerinin adresine ulaştı.

Adresi izlemeye alan ekipler, iş yerinin bodrum ve giriş katının makineler, sunta plakalar, dolap, koltuk gibi malzemelerle dizayn edilerek marangoz atölyesi izlenimi verildiğini belirledi. Ayrıca şüphelilerin üretim sırasında dikkat çekmemek için iş yerinde bulunan marangoz makinelerinin geç saatlere kadar çalıştırıldığı ve bu şekilde uyuşturucu hap üreten makinelerinin sesini gizledikleri tespit edildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından belirlenen 3 adrese ve 2 araca eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki ve araçlardaki aramalarda, 11 milyon 225 bin sentetik ecza hap, 1 ton 275 kilo katkı maddesi, 364 kilogram ağırlığında basılmaya hazır boş kapsül, 73 alüminyum blister rulosu ile 6 sentetik ecza hap üretiminde kullanılan makine ele geçirildi.