  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem Gazze'de ateşkesin yürürlüğe gireceği saat belli oldu

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe gireceği saat belli oldu

Son dakika haberleri...Katar, Gazze Şeridi'nde İsrail ile yapılan ateşkes anlaşmasının 19 Ocak Pazar günü sabah yerel saatle 08.30'da yürürlüğe gireceğini açıkladı.

AA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Gazze’de ateşkesin yürürlüğe gireceği saat belli oldu

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, ateşkesin yarın sabah yerel saatle 08.30'da başlayacağını duyurdu.

Anlaşmanın tarafları ve arabulucularınca koordine edildiğine dikkati çeken Ensari, "Kardeşlerimize önlemlerini almalarını ve dikkat göstermelerini, resmi kaynaklardan gelen talimatları beklemelerini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Gazze’de ateşkesin yürürlüğe gireceği saat belli oldu

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

Gazze’de ateşkesin yürürlüğe gireceği saat belli oldu Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız

Gazze’de ateşkesin yürürlüğe gireceği saat belli oldu Gazze’de ateşkesin yürürlüğe gireceği saat belli oldu Gazze’de ateşkesin yürürlüğe gireceği saat belli oldu

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA