Gazze’deki yönetim: Ateşkesin yürürlüğe girmesiyle güvenlik güçleri göreve başlayacak

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 19 Ocak Pazar günü ateşkes anlaşmasının yürürlüğe gireceği andan itibaren İçişleri Bakanlığı teşkilatlarının bölgelerdeki merkezlerde yerlerini almaya başlayacağı belirtildi.

Bakanlığın atacağı adımlara ilişkin açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle İçişleri Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik birimleri Gazze Şeridi'nin tüm kentlerinde konuşlanmaya başlayacak ve halkımıza hizmet etmek üzere kutsal görevini en kısa sürede yerine getireceklerdir.

Tüm vatandaşları kamu ve özel mülkleri korumaya, hayatlarını tehlikeye atabilecek her türlü eylemden kaçınmaya ve güvenliklerini sağlamak için polis ve güvenlik güçleriyle işbirliği yapmaya çağırıyoruz."