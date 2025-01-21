İmamoğlu’na savcıya sözleri sebebiyle soruşturma açıldı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dün katıldığı etkinlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. "Tehdit ve terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek" suçları soruşturmaya gerekçe olarak gösterildi. İmamoğlu Gürlek'i hedef alarak "Kullandığım her kelime bu ülkede herkesin çocukları ve geleceği için tarafsız bir hukuk talebiydi. Sözümün arkasındayım" dedi. Bakan Tunç da olayla ilgili olarak, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan adli soruşturmalarla ilgili olarak yargı mensuplarımızı açıkça hedef alan, yargı sürecini etkilemeye yönelik tehditkâr açıklamalar asla kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir" açıklamasını yaptı.