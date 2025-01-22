Holokost’tan kurtulan dede, Gazze’de ateşkesin kalıcı olması çağrısı yaptı

İngiltere'nin başkenti Londra'da 7 Ekim'den bu yana düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşlerine katılan Stephen Kapos, kızı ve torunu, üzerlerinde "Gazze'de soykırımı durdurun" yazılı pankartlar taşıyarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ediyor.

Holokost sırasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 7 yaşında olan ve soykırımdan kurtulan Kapos, Filistin yürüyüşlerine beraber katıldığı kızı ve torunuyla, Gazze'de sağlanan ateşkese ilişkin AA muhabirine konuştu.

"SORUMLULAR LAHEY'DE YARGILANMALI"

Kapos, İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin, Filistin ve özellikle Gazze'de uzun süredir acı çeken insanlar için büyük rahatlama olacağını dile getirdi.

Ancak, bunun kalıcı bir ateşkes olmamasının kendisini endişelendirdiğini söyleyen Kapos, "Asıl istediğimiz kalıcı ateşkesin sağlanması ki böylelikle bombardıman herhangi bir zamanda yeniden başlamayacak." diye konuştu.

Kapos, Gazze'nin bazı bölgelerinin yeniden inşası için kahramanca bir çabanın gerekeceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kez daha İsrail'in Gazze'ye girip tekrar bombalamasını istemiyorum. Bu yüzden, kalıcı ateşkes ve nehirden denize kadar uzanan tek demokratik devlet çözümü olması gerekiyor. Ateşkesin adalet için tek başına yeterli olabileceğini düşünmüyorum ta ki bu suçlardan sorumlu olanlar Lahey'de mahkeme önüne çıkarılıp yargılanana kadar. Bu sorumluluk sadece doğrudan failleri, İsrail devletini ve oradaki çeşitli devletleri ve aktif askerleri değil, aynı zamanda bizim hükümetimiz dahil bunu mümkün kılan ortakları da kapsıyor."

"KALICI ATEŞKES VE GELECEK İÇİN BARIŞ İSTİYORUZ"

Holokost'tan kurtulan Kapos'un kızı Adrea Kapos da İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ancak, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırıların Gazze Şeridi'nde büyük yıkıma yol açtığına değinen Kapos, "Şimdi ne olacak? İnsanlar artık var olmayan evlerine geri dönebilecekler mi? Gazze halkı için ateşkes altında bile gelecek ne olacak? Bunlar belirsiz." ifadelerini kullandı.

Kapos, İsrail'in Gazze'deki ateşkese uyup uymayacağının da belirsiz olduğunu belirterek, İsrail'in geçmişte birçok kez ateşkesleri ihlal ettiğini anımsattı.

Andrea Kapos, "Geleceğe dair yorum yapamıyorum ama çok fazla umudum yok. İsrail'in geçmişteki davranışlarına bakacak olursak, bunu bilemeyiz. Sadece umut edebiliriz." şeklinde konuştu.

Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanmasını görmek istediklerini vurgulayan Kapos, "Bizim asıl istediğimiz şey, kalıcı ateşkes, ne şekilde olursa olsun gelecekte barışın sağlanması. Geleceği öngöremem ama bunu herkes için istiyorum." dedi.