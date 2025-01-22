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MSB duyurdu: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

AA

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MSB duyurdu: Suriye ve Irak’ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Gara bölgelerinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB duyurdu: Suriye ve Irak’ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristlerin kendilerini bekleyen sondan kaçamadığı ve kaçamayacağı vurgulanarak, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Gara bölgelerinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.

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