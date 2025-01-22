MSB duyurdu: Suriye ve Irak’ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Gara bölgelerinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristlerin kendilerini bekleyen sondan kaçamadığı ve kaçamayacağı vurgulanarak, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Gara bölgelerinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.