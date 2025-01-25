İzmir dahil 6 ilde MLKP operasyonu! 34 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütü MLKP'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 41 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen şüphelilerden 38'i tutuklama, 2'si adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, 1 şüpheli savcılıktan serbest kaldı.

Hakimlik, şüphelilerden 34'ünün tutuklanmasına, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 6'sının ise serbest bırakılmasına karar verdi.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütü MLKP'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

Çalışma sonucunda, örgüt mensuplarınca mezar anmaları ve kapalı alan toplantıları ile örgüt propagandası yapılan korsan eylemlere katılan, örgütün açık alan yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüten, örgüt mensuplarının duruşmalarını takip edip, cezaevinde ziyarette bulunan şüpheliler belirlenmişti.

Fiziki ve teknik takip yapılan 46 şüpheliyi yakalamak üzere İstanbul'da 35 adresin yanı sıra Ankara, Eskişehir, Yalova, İzmir ve Diyarbakır'da 13 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 41 şüpheli yakalanmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve örgüte ait flama ele geçirilmişti.