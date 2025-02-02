Başkan Erdoğan: Kadınları dışlayan hiçbir siyasi hareket muvaffak olamaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Bugün vefatının 1. yıl dönümü olan Alev Alatlı'yı minnetle ve şükranla yad ediyorum. Ülkemizin son asırda yetiştirdiği en cesur münevverlerimizden biriydi.

İstanbul Kadın Kollarımızda görev yapan tüm kadınlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Kadınları dışlayan hiçbir siyasi parti hedefine ulaşamaz. Kadınları dışlayan hiçbir siyasetin muvaffak olabilmesi mümkün değildir. Parti olarak ana kademe yanında kadınlarımıza ve gençlerimize özel önem verdik.

AK Parti'nin kadın ve gençlik teşkilatlanması diğer partilere de örnek olmuştur. "Hiçbir taklit aslının yerini tutamaz" derler ama biz kadınlar ve gençler adına mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Erkeği eğitirsen bir kişiyi, bir kadını eğitirsen bir aileyi eğitirsin. Kadının aileden başlayarak tüm insanlığın temeli olduğu gerçeğidir. Siyaseti bu çarpıcı fotoğrafın dışında tutmak mümkün değildir. AK Parti olarak hanelere, ağırlıklı kadın üzerine giderek oy başarılarını yakaladık.

Oylarımız arzu ettiğimiz seviyelerde değilse haneleri içerden fethedemiyoruz demektir. Partimizi hak ettiği yere ancak kadınlar taşıyabilir. 2028 yılındaki seçimlerde yeniden yüzde 50 oy oranına ulaşmak istiyoruz, sizden beklentimiz büyüktür. Milletimiz ülkenin kaderini asla işbilmezlere bırakmaz, muhalefet kendi aralarında tepişmekten milletin derdine ortak olmadıkça 23 Nisan müsamereleri tadında iktidar olur.

Biz bugünlere erkeğiyle, kadınıyla, yaşlısıyla emeğiyle geldik. Yarın da aynı kararlılıklar aynı dinamizmle milletimizin huzuruna çıkmak zorundayız. Omuzlarımızdaki yük çok ağır. Bu yükün vebaliyle çalışarak şükran borcumuzu aşkla çalışarak ödeyeceğiz.

Günümüzde dünyada ve ülkemizde en karanlık projelerin uygulandığı kesim kadınlardır. Geldiğimiz noktada cinsiyetsizleştirme sinsiliği altında bir cinnete doğru evrilmeye başlamıştır. LGBT sapkınlığı birçok alanda teşvik edindirerek özendirilmektedir. Geniş bir yelazeye milletimizi uzak tutmamız şarttır. Türkiye günden güne zıvanadan çıkan bu sapkınlıkla mücadelenin bayraktarı olmaya devam edecektir. Bizde kadın daima ailenin ve toplumun ayrılmaz bir parçası olarak görülmüş ve kadına her zaman hürmek edilmiştir. Türkçemizde adam ve kadın kavramları da cinsiyetçi bir ayrım değil cinsiyet farkını belirtir. Aile kurumunu yıkmakla kalmayıp bizi çağdaş yapmaz, küreselcilerin oytuncağı yapar. Evlilik oranları hızla düşerken boşanma oranları da hızla artıyor. Tehlikeyi görmeliyiz. Bu yılı Aile Yılı ilan ederek aile kurumunu güçlendirmeye devam edeceğiz.

Çocuklarımızın ve gençlerimizin zihin ve beden sağlığına yönelik her türlü tehditle mücadele yürüteceeğiz. Yeni politikaları devreye alacağız. Milletimizin hiçbir ferdini küresel, ahlaki tehditlere karşı korumasız, yalnız ve çaresiz bırakamayacağız.