Deprem felaketinin üzerinden 2 yıl geçti

6 Şubat 2023'te asrın felaketiyle sarsılan Türkiye'nin kalbi 2 yıldır 11 deprem iliyle birlikte atıyor. 53 bin 537 canımızı alan depremlerden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı ancak yüreğimizdeki acı 2 yıl geçse de ilk günkü gibi taze kaldı. Türkiye, 6 Şubat 2023'te dünya tarihinde örneğine az rastlanır bir felaket yaşadı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem art arda yaşandı. İlk deprem sabaha karşı saat 4.17'de meydana geldi. Pazarcık merkezli depremin büyüklüğü 7.7 oldu. İkinci deprem 9 saat sonra 13.24'te Elbistan'da gerçekleşti. Sarsıntılar öyle büyüktü ki tam 11 ilde büyük bir yıkım yaşandı. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa depremden etkilendi.