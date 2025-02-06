MSB: Filistin halkının Gazze’den sürülmesine tamamen karşıyız

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Filistin halkının Gazze'den sürülmesi, yerlerinden edilmesi veya başka ülkelere gönderilmesine tamamen karşı olunduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Kars'ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Bu haftaki basın bilgilendirme toplantısının Kış Tatbikatı-2025 dolayısıyla Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atışlı Tatbikat Alanı'nda yapıldığını belirten Aktürk, tatbikata ilişkin bilgiler verdi.

Aktürk, tatbikatın, birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe imkan ve kabiliyetlerini denemek ve eğitim seviyelerini geliştirmek amacıyla 20 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında Kars'ta icra edildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Söz konusu tatbikat ile birleşik ve müşterek harekatın icrası konusunda işbirliği ve koordinasyon sağlanması, ateş ve manevranın senkronizasyonunun geliştirilmesi, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, iaşe ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyesinin geliştirilmesi ve beka kabiliyetinin artırılması, komuta-kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesini sağlamak amaçlanmaktadır. Kış Tatbikatı-2025'te, NEFER Kuleli Zırhlı Muharebe Aracı, Hafifletilmiş Tip Makineli Piyade Tüfeği (MPT-76), 5,56 milimetre Hafif Makineli Tüfek, Dragoneye-2 Termal Kamera, Kafes Korumalı Mini İHA, BOYGA Döner Kanatlı İHA, Aslan-3 ve BARKAN İnsansız Kara Araçları, ZMA-X İnsansız Kara Aracı, MİLKED-3A3 Elektronik Destek Sistemi, UMA Keşif ve Gözetleme Sistemi gibi muhtelif silah ve sistemler ilk defa kullanılmaktadır. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarımız ve Özel Kuvvetler Komutanlığımız ile sivil kamu kurum ve kuruluşlarının da katıldığı tatbikata, yaklaşık 12 bin personelimiz ile 19 dost ve müttefik ülkeden 199 personel iştirak etmektedir."