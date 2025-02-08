AFAD’dan Ege’deki 3 ile mobil siren sistemi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Ege Denizi'nde deprem fırtınası şeklinde gelişen aktivite sonucunda 7 Şubat 2025 itibarıyla 3'ten büyük deprem sayısının 761'e ulaştığı, kaydedilen en büyük depremin 5,2 büyüklüğünde olduğu bildirildi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, bugün Başkanlık'ta Santorini Adası Sismik Aktivite ve Olası Risk Değerlendirme Toplantısı düzenlendiği, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun başkanlığındaki toplantıda, Ege Denizi'ndeki Santorini Adası'nda son günlerde gözlemlenen sismik aktivite ve olası risklerin ele alındığı belirtildi.
Açıklamada, aktiviteler neticesinde olası büyük bir deprem, tsunami ya da volkanik patlama gibi olayların Türkiye kıyılarına yönelik tehlikelerinin, AFAD, MTA, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile uzman bilim insanları ve araştırmacılar tarafından değerlendirildiği ifade edildi.