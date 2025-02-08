AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel’in ’Gazze’ sözlerine tepki: Tam bir siyasi gaflettir!

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin konusundaki hassasiyetini sorgulamaya kalktığını belirtti.

"Özgür Özel, ABD yönetiminin Gazzelileri sürgün planına Cumhurbaşkanımızın sessiz kaldığını söylemiş. Özgür Özel'in bu tutumu, tam bir siyasi gaflettir." değerlendirmesini yapan Çelik, Erdoğan'ın, siyasi hayatı boyuncu bulunduğu ulusal ve uluslararası her zeminde Filistin davası için kimsenin söylemeye cesaret edemediği hakikatleri en net şekilde ifade eden yegane siyasi lider olduğunu vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel siyasi tarihin en şuursuz işlerinden birine imza atıp, Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki hassasiyetini sorgulamaya kalkmış. Özgür Özel, ABD yönetiminin Gazzelileri sürgün planına Cumhurbaşkanımızın sessiz kaldığını söylemiş. Özgür Özel'in bu… — Ömer Çelik (@omerrcelik) February 8, 2025

Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:

"ABD yönetiminin yaklaşımı hakkında Cumhurbaşkanımızın net tutumu, hem partimiz hem hükümetimiz adına yapılan açıklamalarda en açık biçimde ifade edilmiştir. Cumhurbaşkanımız, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti'nin vücut bulmasını, siyasi hayatının en temel ilkelerinden biri olarak ifade etmektedir.

Cumhurbaşkanımız, Hamas hakkında yaptığı değerlendirmelerde, Hamas'a 'Terörist' diyenlere karşı çıkmış ve Hamas üyelerini 'Öz vatanını savunan kişiler' olarak nitelemiştir. Cumhurbaşkanımız, bunu siyasi yasaklı olduğu dönemde yaptığı ABD ziyareti sırasında bir gazetecinin sorduğu soruya cevaben o günlerden beri söylemektedir. Özgür Özel ise İsrail'in soykırım ve cinayet eylemlerinin en yakıcı günlerinde Hamas'a önce 'Terörist.' demiş, ardından gelen tepkiler üzerine 'Hamas, terör eylemleri yapıyor.' demiştir."

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatı boyunca Filistinlilere her alanda desteğini fiilen verdiğini belirterek, bu anlamda sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda insanlık vicdanının da her daim sözcüsü olduğunu aktardı.

Erdoğan'ın Filistin davası konusundaki hassasiyetine ve bu konudaki kararlı duruşuna tüm dünyanın şahitlik ettiğini vurgulayan Çelik, "Bugüne kadar Filistin'deki direnişin meşruiyetini sorgulamaktan başka bir değerlendirmesi olmayan Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın samimiyetini sorgulamaya kalkması, siyasi dalaletten başka bir şey değildir." değerlendirmesinde bulundu.