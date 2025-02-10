“Özel, Netanyahu’nun sözcülüğünü yaptı”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in parti içi krizleri örtbas edebilmek için sık sık Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na saldırdığını vurguladı. Başkan Erdoğan'ın Gazze hassasiyetini sorgulamanın kimsenin haddi olmadığını vurgulayan Çelik, "CHP'nin anlayacağı dinamikler değil bunlar. Cumhurbaşkanımız kime ne zaman, ne diyeceğini en iyi bilen siyasetçilerin başında gelir. Özgür Özel ise hayatında hiçbir uluslararası krizi yönetmemiş bir kişidir. Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadele verdiği lig, dünya siyasetinin süper ligidir. Özgür Özel'in başkanlığını ispat etmeye çalıştığı lig ise iç siyasetin amatör ligidir. Gazze'de bir soykırım söz konusudur. Bunu yapan Netanyahu hükümetidir. Özel soykırımın en ağır günlerinde 'Hamas terör örgütüdür' diyerek Netanyahu'nun sözcüsü gibi konuştu" dedi.