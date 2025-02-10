Son dakika: Başkan Erdoğan: Filistinliler 2. Nekbe’yi yaşamayacak

Başkan Erdoğan, Malezya'da Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği toplantısı kapsamında kamu çalışanları ve üniversite öğrencilerine hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Konuşmamın hemen başında sizlere Türkiye'deki 85 milyon kardeşimizin en içten selam ve sevgilerini iletmek istiyorum. Hasbi bir dost ve kardeşimiz olarak gördüğümüz Malezya'yı her ziyaretimde ayrı bir heyecan, ayrı bir bahtiyarlık içinde hissederek kendileriyle bir arada oluyorum. Muhterem kardeşim Başbakan Enver İbrahim'e, eşine ve tüm Malezya halkına bizi kendi evimizdeymiş gibi hissettiren sıcak misafirperverlikleri için sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum.

Bildiğiniz üzere Türk ve Malay halkları arasındaki münasebetlerin kökleri 16. yüzyıla kadar uzanıyor. Gerek tarihi, gerekse kültürel anlamda müşterek bir değerler manzumesini paylaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl, diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 60. yıl dönümünü büyük bir heyecan ve mutlulukla hep birlikte idrak ettik. Ülkelerimiz arasındaki bu yakın ve dostane ilişkilerin gelecekte de her alanda ivme kazanarak çok daha güçlü bir şekilde sürmesini temenni ediyorum.

Malezya ziyaretimizi bölgesel ve küresel gelişmeler bağlamında önemli değişimlerin yaşandığı bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Üretim, tüketim, dağıtım alışkanlıkları kökten değişirken eş zamanlı olarak dünyamız yeni bir paylaşım kavgasına doğru sürükleniyor. Bu değişim fırtınası küresel ölçekte siyasi, sosyal ve ekonomik birtakım kırılmaları da beraberinde getiriyor. Yine bu süreçte ülkeler arasındaki rekabetin daha yıkıcı hale geldiğini, kutuplaşmanın daha da arttığını, korumacı ve tek taraflı yaklaşımların rutinleştiğini müşahede ediyoruz.

Burada öncelikle bir hususun tespitinin iyi yapılması gerekir. Küresel sistemin banileri İkinci Dünya Savaşı'nın galipleridir. Beynelmilel münasebetlerden, ekonomi, finans ve ticarete kadar birçok alanda oyunun kurallarını belirleyenler de aynı ülkelerdir. Son 80 yıldır doğudan batıya aktarılan yer altı ve yer üstü kaynaklarının önemli bir kısmı yine bu ülkelerin ekonomik, siyasi ve askeri gücünü desteklemek, halklarının refahını finanse etmek için kullanılmıştır.

Elimizi vicdanımıza koyup, lütfen şu sorulara cevap verelim. 1960'larda başlayan bağımsızlık hareketlerinin önünün bir müddet sonra askeri darbelerle kesilmesi tesadüf müdür? Soğuk Savaş'ın iki ana aktörü arasındaki bilek güreşinin kurbanlarının genellikle mazlum milletler olması sadece rastlantı mıdır? Büyük güçlerle ticari ilişkilerini daha dengeli, daha adil bir noktaya çekmek isteyen liderlerin alaşağı edilmesini masum görebilir miyiz? Bugün dünya nüfusunun yüzde 55'inin toplam gelirden aldığı pay yalnızca yüzde 1,3 ise bundan sistemden kaynaklanan bir sorun yok mudur? Hasbelkader Kuzey Amerika'da doğan bir çocuğun Afrika'da yaşayan 70 çocuktan daha fazla imkana sahip olmasını normal karşılayabilir miyiz? Karşılaştırmaları ve örnekleri çoğaltabiliriz.

Haklıyı, mazlumu, zayıfı değil, güçlüyü, zorbayı, seçkini, zengini koruyan bu yapının aynı şekilde devam etmesi doğru da mümkün de değildir. Çünkü adaletin olmadığı, adaletin vahşi çıkarlar uğruna rafa kaldırıldığı bir yerde insanlık adına barış, huzur ve kalkınma olmaz.

Bundan 80 yıl öncesinin olağanüstü şartlarında insanlığa biçilen bu elbise kabul edelim ki dünyamıza artık çok dar geliyor. Bunun da işaretlerini geniş bir yelpazede hepimiz görüyoruz. Dahası son dönemde giderek artan dayatmaları imtiyazlarını kaybetmek istemeyenlerin çırpınışları olarak değerlendiriyoruz. Haklı olanın güçlü değil, gücü elinde bulunduranın her zaman haklı çıktığı bu adaletsiz düzene itirazımızı her zeminde açıkça dile getiriyoruz.

Türkiye olarak biz şuna inanıyoruz. Her şeyden önce nüfusu yaklaşık 2 milyarı aşan İslam aleminin temsil edilmediği bir yapının kendisi adil olmadığı için adalet de dağıtamaz. Dünya nüfusunun dörtte birinin dışlandığı bir yapının güvenlik dağıtması, küresel istikrar ve barışa hizmet etmesi elbette beklenemez. Aynı durum küresel yönetim sisteminde temsil imkanı bulamayan diğer gruplar için de geçerlidir. Dolayısıyla ekonomiden diplomasiye, ticaretten güvenliğe, sorunların çözümü için yeni bir anlayışa, yeni bir küresel düzene ihtiyacımız var.

Herkesi kucaklayan adil, paylaşımcı, farklılıkları zenginlik olarak gören ve güven esasına dayalı bir sistemin inşası tercihten öte zorunluluktur. Dünya 5'ten büyüktür şiarımız işte bu yeni düzen arayışlarının sembollerinden biri haline gelmiştir. Bu idealin kuvvetten fiile çıkması öncelikle zihinlere vurulan prangaların parçalanmasıyla olacaktır. Çatışmaların değil barışın korkunun değil güvenin, terör ve şiddetin değil huzurun, yokluğun değil refahın egemen olduğu bir dünyanın inşa edilebilirliğine evvelemirde bizim inanmamız gerekiyor. Daha adil bir dünya mümkün derken esas itibariyle buna dikkat çekiyoruz. Mevcut sistemden çıkar sağlayan imtiyazlılar kulübü bunu istemese de ekonomik ticari sosyal ve uluslararası temsil bakımından daha adil bir dünya mümkündür.

Burada şunu da tüm samimiyetimle ifade etmek durumundayım. Gerçek manada bir değişimin yaşanabilmesi için sadece kendi maruz kaldığımız adaletsizliklere itiraz etmemiz yetmez. Kendi hakkımızı savunurken başkalarının yaşadığı haksızlık ve acılara da gönlümüzü açma cesaretini gösterebilmeliyiz. Unutmayalım ki altta kalanın canının çıktığı bir yerde yalnızca keder olur, gözyaşı ve acı olur. Biz Türkiye olarak işte böyle bir bakış açısıyla hareket ediyoruz. Üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız ve bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirmenin mücadelesini veriyoruz.

Tüm bunları yaparken yeni ortaklıklar tesis etmenin dış ilişkiler ve iş birliği ağımızı zenginleştirmenin çabasındayız. Asya'nın artan öneminin de bilinciyle 2019 yılında ilan ettiğimiz Yeniden Asya vizyonumuz kapsamında kıtayla bağlarımızın ve iş birliğimizin kuvvetlendirilmesini amaçlıyoruz. Aradan geçen 5 yılda bu manada önemli gelişmeler kaydettik.

Bu açılımımızda Malezya'nın her zaman müstesna bir yeri oldu. Malezya ile ilişkilerimizi 2014 yılında stratejik ortaklık seviyesine 2022 yılında da kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine yükselttik. Halklarımız arasındaki köklü ve yakın ilişkilere yakışır şekilde iş birliğimizi somut adımlarla tahkim etmeye başladık. Bizim için Malezya 35 milyona yaklaşan nüfusu dinamik ekonomisi ve yetişmiş insan kaynağıyla bölgesindeki öncü ülkelerin en başında geliyor.

Münasebetlerimizi teknolojik iş birliği ve ortak üretim vizyonuyla özellikle bu tür bir yaklaşımla geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu vizyonumuzun meyvelerini toplama aşamasına geldik. TUSAŞ Malezya yüzden fazla Malezyalı genç mühendise çalışma imkanı sunan etkin bir tesis haline dönüştü. Savunma sanayi firmalarımızın iş birliği ile ikinci parti kıyı görev gemileri inşa edilmeye başlandı. ANKA İHA'lar konusunda önemli iş birliğimiz var. Ticaret hacminde ortaya koyduğumuz hedeflere uygun olarak 2024 yılında 5 milyar doları aştık. Ticareti dengeli şekilde 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.

Yarı iletken teknolojilerden otomotive, uçak teknolojilerinden sivil amaçlı simülatöre her sektörde iş birliğimizi artırmak, farklı alanlarda Malezya ile birlikte yol almak istiyoruz. Ülkelerimizin Asya ve Avrupa'ya açılan kapılar olma gibi müstesna bir özelliği var. Bu bakımdan aramızdaki hava yolu bağlantılarının daha da güçlenmesini arzu ediyoruz. İkinci en büyük havalimanımız Malezya Havalimanları İdaresi'nde özellikle işletildiğini düşünürsek Türkiye-Malezya arasındaki iş birliği güçlü bir şekilde gelişiyor.

Beşeri alanda atacağımız adımları çok kıymetli görüyorum. Bölgedeki en büyük Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin katkılarıyla burada da kayda değer yol alıyoruz. Türkiye Maarif Vakfı'mızın okul kurma çalışmaları devam ediyor. İki ülkenin birbirine duyduğu bu derin muhabbeti yeni nesillere aktarmayı bir görev biliyor, bunun için gerekli altyapıyı ve imkanları oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir dönem ülkemizdeki yasakçı ve baskıcı uygulamalardan muzdarip olan gençlerimiz Malezya'ya gelmiş, buralarda yüksek tahsil görmüşlerdi. Hükümetlerimiz döneminde eğitime çok büyük yatırımlar yaptık. Türkiye'de özellikle eğitim öğretim alanında ciddi imkanlar geliştirdik. Dünyanın 190'ı aşkın ülkesinden 340 bine yakın uluslararası öğrenciyi sayısı 208'e ulaşan Türk üniversitelerinde misafir ediyoruz. Burada genç öğrenci kardeşlerimi de ülkemizdeki bu eğitim imkanlarından yararlanmaya davet ediyorum.

Malezya'nın diplomasiden üretim, finans ve ticarete eğilen başarılarıyla biz de gururlanıyoruz. 2025 ASEAN Dönem Başkanlığında Malezya'ya başarılar diliyorum. Malezya liderliğindeki bu yeni dönemin ülkemiz ve ASEAN arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum.

Malezya'yla Müslüman dünyasını ilgilendiren konular başta olmak üzere birçok noktada tam bir dayanışma içinde hareket ediyoruz. Malezya'nın özellikle Gazze ve Filistin davasına verdiği desteği takdirle takip ediyorum. Malezya'nın İslam düşmanlığıyla mücadelede sergilediği dirayetli tutumunu memnuniyetle karşılıyorum. Malezya ile D8 kapsamındaki ilişkilerimizi ilerletme ve ekonomik kalkınma iş birliğini artırma konusunda da kararlıyız.

Bakın burada bir hususun altını münhasıran çizmek isterim. İsrail'in soykırım uyguladığı Gazze'de katliamların başladığı ilk günden itibaren çok yoğun bir diplomasi trafiği yürüttük. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dahil tüm platformlarda İsrail'in devlet terörüne dikkat çektik. Zulmü lanetledik, Filistin'in haykıran sesi olduk. Gazze'ye gönderdiğimiz 100 bin tonu aşan insani yardımın yanı sıra İsrail'le ticari ilişkileri tamamen durdurarak tepkimizi çok net ortaya koyduk. Saldırıların sona ermesi ve sorumluların uluslararası hukuk önünde hesap vermesi için de her türlü gayreti gösterdik. Elbette 15 ay boyunca aralıksız süren bu çabalarımızdan dolayı çok baskı gördük. Tehdit edildik. Siyonist lobinin itibar suikastlarına maruz kaldık. Ama hiçbir zaman zulme ve zalime boyun eğmedik. Gazzeli ve Filistinli mazlumları bir an olsun sahipsiz bırakmadık. Bu süreç bizlere uluslararası sistemin acizliğini de gösterdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malezya'da Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'nde Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından uluslararası ilişkiler alanında fahri doktora beratı takdim edildi.

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, 5 yıl aradan sonra dost ve kardeş Malezya'da tekrar bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Malezya Başbakan Enver İbrahim'in davetine icabetle ziyaret ettiği Malezya'ya her gelişinde kendisini evinde, kardeşleri arasında hissettiğini ifade eden Erdoğan, "Rabb'im aramızdaki dayanışmayı ve muhabbeti daim eylesin." diye konuştu.

Erdoğan, Asya'nın iki yakasında yer alan Türkiye ve Malezya'nın, coğrafi uzaklığa rağmen esasen birbirlerinin dostu, kardeşi ve aynı zamanda ortağı olduğunu söyledi.

Bu ortaklığı, 2014 yılında stratejik, 2022 yılında ise kapsamlı stratejik düzeye çıkardıklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin önemli boyutlarından birini eğitim ve beşeri ilişkiler oluşturuyor. Akademik münasebetlerimiz 1980'lerden bu yana ivme kazandı. Bir dönem ülkemize hakim olan yasakçı ve baskıcı zihniyet sebebiyle bir çok gencimiz buralara geldi, eğitim aldı, akademik kariyer yaptı. Hamdolsun, o günler artık ülkemizde geride kaldı. Bugün, Türkiye olarak dünyanın 190'ı aşkın ülkesinden 340 bine yakın uluslararası öğrenciye ülkemizde yükseköğrenim imkanı sunuyoruz. Çok sayıda genç kardeşimiz burslar vesilesiyle hem Türkiye'de hem Malezya'da öğrenim görmeye devam ediyor. Ayrıca Malaya Üniversitesi ile Yunus Emre Kültür Merkezimiz arasındaki işbirliği ile 2019 yılından bu yana üniversitede Türkçe dersleri veriliyor. Bugün geldiğimiz aşamada ülkelerimizde Türkiye ve Malezya mezunlarını daha fazla görüyor ve bu durumdan iftihar ediyoruz."

"ÜNİVERSİTELER, TOPLUMLARIN KALKINMASI İÇİN ÖNEMLİ BİR FONKSİYONA SAHİPTİR"

Başkan Erdoğan, Malezya'nın yükseköğretimde bir çekim merkezi haline gelmesinin sebeplerinden birinin Perak Sultanı Nazrin Şah idaresinde faaliyetine devam eden Malaya Üniversitesi olduğuna dikkati çekti.

Malezya Başbakan Enver İbrahim'in de Malaya Üniversitesi mezunu olduğunu bildiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dünya akademik sıralamasında 60. sırada yer alan Malaya Üniversitesi yaklaşık 40 bin öğrencisiyle Malezya akademik hayatında ve çalışmalarında seçkin rol oynuyor. Bu çalışmalarda, akademik şahsiyeti ve değerli katkılarıyla Sayın Sultan Nazrin Şah'ın liderliğinin fevkalade önem taşıdığını düşünüyorum. Hepimizin bildiği üzere üniversiteler, toplumların kalkınması için önemli bir fonksiyona sahiptir. Akademik açıdan güçlü üniversiteler, daha donanımlı nesiller yetiştirmekte ve bu da aydınlık yarınlara zemin oluşturmaktadır.

Bölgesinin yükselen yıldızı olan Malezya'nın iyi yetişmiş insan kaynağıyla gelecekte çok daha başarılı yerlere geleceğine yürekten inanıyorum. Malaya Üniversitesi tarafından şahsıma tevdi edilen fahri doktora ünvanı dolayısıyla başta Sayın Sultan Nazrin Şah olmak üzere tüm üniversite yönetimine teşekkür etmek istiyorum. Dünyanın en seçkin üniversiteleri arasında kabul edilen Malaya Üniversitesi'nin bu ünvanı tevcih etmesini, şahsıma, ülkeme ve milletimize gösterilen teveccühün bir tezahürü olarak kabul ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Malaya Üniversitesi ailesine en kalbi şükranlarımı sunuyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."