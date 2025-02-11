Başkan Erdoğan: İsrail verdiği sözleri tutmadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Anlaşmaların İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Sizlerle beraber olmaktan dıuyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Şahsıma ve heyetime gösterilen kabulden ötürü tüm Malezyalı kardeşlerime kalpten teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz sene iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 60. yıl dönümünü idrak ettik. Ancak kardeşlik bağlarımız asırlar öncesine dayanıyor. Kapsamlı stratejik ortaklık tesis eden ülke olarak bu tarihten güç alıyoruz. Münasebetlerimizi ilerletmeye devam edeceğiz. Bugün yaptığımız görüşmelerde münasebetlerimizi perçinleyecek adımları ele aldık.

11 anlaşmayı imzaladık. Ayrıca irademizi ortaya koyan ortak açıklama da kabul edildi. Türkiye ve Malezya olarak ticaret ve yatırım alanlarındaki hareketliliği ve çeşitliliği kazan-kazan anlayışıyla artırma konusunda fikir birliği içerisindeyiz. İkili ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma kararı verdik.

Bugün düzenlenecek iş formunun yeni iş birliği modellerine vesile olmasını diliyorum.