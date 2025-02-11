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Emine Erdoğan: Malezya ile kadim bağların daha da güçleneceğine yürekten inanıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve eşi Dr. Wan Azizah İsmail ile Petronas İkiz Kuleleri’ni ziyaret etti.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Emine Erdoğan: Malezya ile kadim bağların daha da güçleneceğine yürekten inanıyoruz
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malezya'da Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından Başkan Erdoğan'a tevdi edilen fahri doktora beratına ilişkin paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Resmi ziyaretimiz kapsamında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a tevdi edilen Fahri Doktora Beratı'na tanıklık etmekten büyük onur duyduk" ifadelerini kullandı. Bu kıymetli payenin Türkiye ve Malezya arasındaki sarsılmaz dostluğun, ortak ideallerin ve geleceğe uzanan güçlü işbirliğinin bir nişanesi olduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan, "Ülkelerimiz arasındaki kadim bağların ilim, irfan ve ortak vizyonla daha da güçleneceğine yürekten inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
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