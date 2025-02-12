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Başkan Erdoğan Endonezya'da önemli açıklamalarda bulunuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Asya turu kapsamında Malezya'dan sonra ikinci durağı olan Endonezya'ya geldi, Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından resmi törenle karşılandı. Heyetler arası gerçekleştirilen görüşmenin ardından ikili anlaşmalar imzalandı.

HABER MERKEZİ

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Başkan Erdoğan Endonezya’da önemli açıklamalarda bulunuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malzeya'dan sonra bir diğer Asya ülkesi olan Endonezya'ya geldi. Başkan Erdoğan, Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından resmi törenle karşılandı.

Başkan Erdoğan Endonezya’da önemli açıklamalarda bulunuyorCANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın ziyareti marjında iki ülke cumhurbaşkanı ile bakanları bir araya gelerek ekonomi, kültür, güvenlik, teknoloji, eğitim alanında çalışmalar yapacak. İki ülkenin savunma sanayi şirketleri arasında Endonezya Kara Kuvvetlerinin kullanımı için iki yıllık sürede 18 tank üretilmesine yönelik bir anlaşma imzalanmış, bu tankların, 10'u Türkiye, 8'inin Endonezya'da üretilmesi kararı alındı.

Başkan Erdoğan Endonezya’da önemli açıklamalarda bulunuyor

Türkiye ve Endonezya'nın savunma sanayisi alanındaki yeteneklerini birleştirerek daha fazla işbirliğine gitmesi bekleniyor.

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