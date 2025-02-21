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Başkan Erdoğan'dan "Büyük Kongre" mesajı: Yeni bir dönemin kapılarını açacağız

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Şubat Pazar günü yapılacak olan AK Parti 8’inci Olağan Büyük Kongresi’ne ilişkin bir mesaj paylaştı. "Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah’ın izniyle yarım kalan hiçbir hikâye olmayacak… " diyen Başkan Erdoğan, "Hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız." ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ

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Başkan Erdoğan’dan Büyük Kongre mesajı: Yeni bir dönemin kapılarını açacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Şubat Pazar günü yapılacak olan AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin bir mesaj paylaştı.

Başkan Erdoğan, "Hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah'ın izniyle yarım kalan hiçbir hikâye olmayacak… AK Parti'mizin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız. Adında AK Işığında İstikbal!"

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