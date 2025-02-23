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Haberler Gündem Bahçeli'den AK Parti'nin Büyük Kongresi'ne özel çiçek aranjmanı

Bahçeli'den AK Parti'nin Büyük Kongresi'ne özel çiçek aranjmanı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ne milli birlik ve kardeşliği simgeleyen özel çiçek aranjmanı gönderdi.

AA

Giriş Tarihi:

Bahçeli’den AK Parti’nin Büyük Kongresi’ne özel çiçek aranjmanı

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üzerinde Genel Başkan Bahçeli'nin isminin yazdığı aranjmanın fotoğraflarına yer verildi.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Bu anlamlı armağan, 1071 adet gülle Malazgirt Zaferi'ni, 1453 adet karanfille İstanbul'un Fethi'ni, Türk bayrağı çerçevesiyle birlik ve dayanışmayı, 23 beyaz orkideyle AK Parti'nin 23 yıllık yönetimini temsil etmektedir. Sayın Genel Başkanımızın bu takdiri, güçlü Türkiye inancımızın ve birlik ruhumuzun en anlamlı ifadesidir."

Bahçeli’den AK Parti’nin Büyük Kongresi’ne özel çiçek aranjmanı Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız

Bahçeli’den AK Parti’nin Büyük Kongresi’ne özel çiçek aranjmanı Bahçeli’den AK Parti’nin Büyük Kongresi’ne özel çiçek aranjmanı Bahçeli’den AK Parti’nin Büyük Kongresi’ne özel çiçek aranjmanı

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