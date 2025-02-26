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Başkan Erdoğan 71 yaşında! AK Parti'den anlamlı paylaşım

AK Parti, 71 yaşına giren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Halkına ve her geçen gün artan 85 milyon vatandaşa liderlik etmeye hoş geldiniz, sefa getirdiniz. İyi ki varsınız." ifadelerine yer verildi.

AA

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Başkan Erdoğan 71 yaşında! AK Parti’den anlamlı paylaşım

AK Parti, 71 yaşında giren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Partinin sosyal medya hesabından "sefa getirdiniz" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Mazlumların umudu, ülkesinin ve milletinin hizmetkarı liderimizin doğum günü kutlu olsun. Halkına ve her geçen gün artan 85 milyon vatandaşa liderlik etmeye hoş geldiniz, sefa getirdiniz. İyi ki varsınız." ifadelerine yer verildi.

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