Katil İsrail, Gazze’ye yardım girişlerini durdurdu

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu sabah itibarıyla Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiği aktarıldı.

İnsani yardımların durdurulmasına, anlaşmanın 42 günlük birinci aşamasının dün itibarıyla sona ermiş olması ve Hamas'ın İsrail'in kabul ettiği görüşmelere devam edilmesine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un taslağını kabul etmemesi gerekçe gösterildi.

Soykırımcı İsrail, esirlerin serbest bırakılması sağlanmadan ateşkese devam etmeyeceği tehdidinde bulundu.