Gençlik Kolları’ndan gençlere davet

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş 27 Ocak'ta gerçekleştirilen, AK Parti'nin 7. Olağan Gençlik Kolları Kongresi'nde, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığına seçildi. Başkan seçilmesinin ardından, 81 il ve 922 ilçede gençlik kolları teşkilatıyla, parti çalışmalarına başladığını aktaran İbiş, gençlere yönelik projelerini anlattı. AK Parti Gençlik Kolları'nın 1 milyona yakın üyesinin bulunduğunu bildiren İbiş, teşkilat olarak partiye güç katarak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yükünü hafifletmeyi amaçladıklarını vurguladı. İbiş, sözlerine şöyle devam etti: "Tüm gençleri, 1 milyona yaklaşan üyesiyle Türkiye'nin en büyük gençlik hareketi olan AK Parti Gençlik Kolları'na davet ediyoruz. Bu hareket, 81 iliyle, 922 ilçesiyle Türkiye'nin en büyük gençlik hareketi."