Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsrail'in, Gazze'ye insani yardımların girişini engelleme kararını kınadığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişini engelleme kararını kınıyoruz. İsrail hükümetinin, Filistin halkının temel ihtiyaç malzemelerine erişimini engellemesi, uluslararası hukukun açık ihlalidir" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi: "Filistin halkını toplu bir şekilde cezalandırmayı amaçlayan bu uygulama, Gazze'de sağlanan ateşkesi kalıcı kılma yönündeki çabaları da tehdit etmektedir. Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için uluslararası toplum bir an evvel harekete geçmeli ve İsrail'in sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalıdır."