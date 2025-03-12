DHKP/C’nin İstanbul belediyelerindeki işçi yapılanmalarına operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında; DHKP/C terör örgütü tarafından örgüte ait kurumların ihtiyaçlarını gidermek, örgüt adına yürütülecek faaliyetlere Finansal Destek sağlamak amacıyla İKOM (İhtiyaç Komitesi) kurulduğu belirlendi.

ŞİRKETİ ELE GEÇİRDİLER

DHKP/C silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren örgüt mensubu bir kişinin beyanı sonrasında yapılan incelemelerde; İKOM içerisinde faaliyet yürüten Doğan Karataştan ve Yunus Bolukoç isimli şüphelilerin 2014-2016 yılları arasında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli Belediyeleri ile görüşerek örgüt adına Finansal Destek talep ettiği, DHKP/C terör örgütünün işçi yapılanması olan DİH (Devrimci İşçi Hareketi) tarafından bir tekstil firmasının çalışanlarının işten çıkarılmaları ve alacaklarının ödenmemesi üzerine şirketin örgüt tarafından ele geçirildiği belirlendi.

34 adrese yönelik sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 32 şüpheli yakayı ele verdi.

Ayrıca aynı tekstil firmasının 2014- 2015 yılları arasında Sarıyer ve Şişli Belediyeleri tarafından gerçekleştirilen ihalelere girdiği, ihalelerde çocuklara dağıtılmak üzere kazak ve tişört alımı yapıldığı, söz konusu belediyeler hakkında Mülkiye Müfettişi tarafından yapılan incelemelerde ihalede yolsuzluklar tespit edildiği, kazak ve tişörtlerin ihale şartlarına uyulmadan bu tekstil firmasına verildiği ve piyasa bedelinin üzerinde fiyatlardan alımlar yapıldığı, ürünlerin kim veya kimlere dağıtıldığının belirlenemediği, ihale evrakları üzerinde oynama yapıldığına ilişkin tespitlerin bulunduğu, dolayısıyla Sarıyer ve Şişli Belediyelerinden ihale yoluyla DHKP/C silahlı terör örgütüne finans sağlandığı tespit edildi.

32 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda DHKP/C silahlı terör örgütünün yapılanmalarından olan İKOM içerisinde 2 şüpheli, DİH ve tekstil firması içerisinde 12 şüpheli, ayrıca 2014-2016 yıllarında örgüte finans sağlayan Ataşehir Belediyesi'nde 3, Maltepe Belediyesi'nde 5, Sarıyer Belediyesi'nde eski başkan Şükrü Genç'in de aralarında olduğu 8 ve Şişli Belediyesi'nde 8, toplamda 38 şüpheli tespit edildi.

Gözaltına alınan Kalender Özdemir'in, Ekrem İmamoğlu'nun başkanı olduğu İBB'de Medya A.Ş. yöneticisi olduğu ortaya çıktı.

Sabah saatlerinde 31 adrese, il dışında ise Samsun, Bursa, İzmir olmak üzere toplam da 34 adrese yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Arama işlemleri devam ederken, soruşturma kapsamında 2 şüphelinin yurt dışında 2 şüphelinin de cezaevinde tutuklu olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında Maltepe eski Belediye Başkanı Ali Kılıç mağdur, Şişli Eski Belediye Başkanı Hasan Hayri İnönü ve Şişli eski Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül tanık sıfatıyla ifadeye çağırıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 13'ünün farklı belediyelerde aktif olarak görev yaptığı belirlendi. Suç tarihinde Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Kalender Özdemir'in şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yönetici olarak görev yaptığı, Abdullah Der'in ise Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.