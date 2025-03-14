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Başkan Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal meyda hesabı üzerinden sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlama mesajı yayınladı.

HABER MERKEZİ

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Başkan Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabındaki paylaşımda "Hekimlerimizle birlikte tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Ülkemizin 81 vilayetinde milletimize fedakârca hizmet eden, toplam sayısı 1,5 milyonu bulan sağlık ordumuzun her bir mensubuna ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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