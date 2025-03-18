SON DAKİKA: Balıkesir'de bankamatikçi gurme rezaleti! CHP'li Başkanın oğlunu 5 yıldır besliyorlar

CHP'li Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, oğlu Osman Gaga'yı 5 yıl önce CHP'li Bandırma Belediyesi'nde işe soktu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde torpille işe başlayan Osman Gaga'nın belediyeye uğramadığı, sosyal medyada gurmelik alanında fenomenlik yaptığı ortaya çıktı.

BANKAMATİKÇİ GURME

Sabah'ın haberine göre; CHP'li Başkanın oğlu Osman Gaga, Belediyede mesaide olması gerektiği saatlerde kentteki restoranları tek tek geziyor. Yemeklerin tadına bakan ve lezzetler hakkında eleştiriler yapan Gaga çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşıp bir yandan fenomenlik yapmaya çalışırken, diğer yandan ise ara sıra uğradığı Belediyeden 5 yıldır maaş alıyor.