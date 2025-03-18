SON DAKİKA: Balıkesir'de bankamatikçi gurme rezaleti! CHP'li Başkanın oğlunu 5 yıldır besliyorlar

CHP'li Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, oğlu Osman Gaga'yı 5 yıl önce CHP'li Bandırma Belediyesi'nde işe soktu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde torpille işe başlayan Osman Gaga'nın belediyeye uğramadığı, sosyal medyada gurmelik alanında fenomenlik yaptığı ortaya çıktı.
BANKAMATİKÇİ GURME
Sabah'ın haberine göre; CHP'li Başkanın oğlu Osman Gaga, Belediyede mesaide olması gerektiği saatlerde kentteki restoranları tek tek geziyor. Yemeklerin tadına bakan ve lezzetler hakkında eleştiriler yapan Gaga çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşıp bir yandan fenomenlik yapmaya çalışırken, diğer yandan ise ara sıra uğradığı Belediyeden 5 yıldır maaş alıyor.
SUSKUNLUĞA BÜRÜNDÜLER
Bankamatik skandalının patlamasının ardından gözler CHP'li Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga ve gurme oğlu Osman Gaga'ya çevrildi. Ancak şu ana kadar ikisinden de bir açıklama gelmedi.
VATANDAŞ AÇIKLAMA BEKLİYOR
Vatandaşlar, bankamatikçi olarak torpille belediyeye alınan Osman Gaga'nın hangi nitelikleri taşıdığını ve hangi gerekçeyle işe alındığını merak ediyor. Bölgede yaşayanlar konuya ilişkin bir açıklama bekliyor.