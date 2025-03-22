Ekrem İmamoğlu’nun ’terör’ soruşturmasında 2. ifadesi başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen "Yolsuzluk" ve "Terör" operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında olduğu 90 şüphelinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin akşam saatlerinde adliyeye sevk olması beklenirken, hem "Yolsuzluk" hem "Terör" soruşturmasında şüpheli olan ve dün yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili toplamda 121 sayfa ifade veren Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturması kapsamında da ifadesine başlandığı bilgisine ulaşıldı.